الأردن يشارك في معرض ميليبول قطر للأمن الداخلي والدفاع المدني

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الوكيل الإخباري- يشارك الأردن ممثلا بوزارة الداخلية، في فعاليات معرض ومؤتمر الأمن الداخلي والدفاع المدني "ميليبول قطر 2024"، والتي ستنطلق في 29 تشرين الأول الحالي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر 3 أيام. اضافة اعلان





وتشتمل المشاركة الأردنية في المعرض الذي يقام تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن" لهذا العام، على أجنحة لجهاز الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من الجهات الأخرى الخاصة.



ويشارك في المعرض الذي يقام تحت رعاية أمير قطر، خبراء ومتخصصون في الأمن الداخلي والدفاع المدني من مختلف الدول العربية والأجنبية تحت سقفٍ واحد.



ويعد ميليبول قطر أحد أهم المعارض في مجال الأمن الداخلي والسلامة بالمنطقة، ويجمع صناع السياسات الأمنية العالمية والأكاديميين وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الحلول في مواجهة التهديدات الأمنية برا وبحرا وجوا وفي المجال السيبراني.



ويشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، والتي تستعرض أحدث الابتكارات في معدات وأنظمة الأمن والسلامة والوقاية.



وقال رئيس لجنة ميليبول قطر اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، في بيان، "بينما نستعد لمعرض ومؤتمر ميليبول قطر 2024، فإننا نؤكد التزام قطر باستثمار القدرات التكنولوجية المتقدمة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في عصرنا"، لافتا إلى أن هذا الحدث يعد منصة عالمية تعرض الأدوات والحلول المبتكرة مع تعزيز النقاشات حول أحدث اتجاهات وتقنيات الأمن.



وتتضمن دورة المعرض 2024، مؤتمرا دوليا وندوات أمنية تتناول مجموعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الحرائق والإنقاذ ومعالجة التحديات في حماية المباني المرتفعة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب الوقاية من الحرائق، وتعزيز السلامة والأمن على الطرق.