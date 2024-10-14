 
الإثنين 2024-10-14 02:22 م
 

الأردن يشارك في معرض ميليبول قطر للأمن الداخلي والدفاع المدني

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
الإثنين، 14-10-2024 01:22 م
الوكيل الإخباري-   يشارك الأردن ممثلا بوزارة الداخلية، في فعاليات معرض ومؤتمر الأمن الداخلي والدفاع المدني "ميليبول قطر 2024"، والتي ستنطلق في 29 تشرين الأول الحالي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر 3 أيام.اضافة اعلان


وتشتمل المشاركة الأردنية في المعرض الذي يقام تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن" لهذا العام، على أجنحة لجهاز الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من الجهات الأخرى الخاصة.

ويشارك في المعرض الذي يقام تحت رعاية أمير قطر، خبراء ومتخصصون في الأمن الداخلي والدفاع المدني من مختلف الدول العربية والأجنبية تحت سقفٍ واحد.

ويعد ميليبول قطر أحد أهم المعارض في مجال الأمن الداخلي والسلامة بالمنطقة، ويجمع صناع السياسات الأمنية العالمية والأكاديميين وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الحلول في مواجهة التهديدات الأمنية برا وبحرا وجوا وفي المجال السيبراني.

ويشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، والتي تستعرض أحدث الابتكارات في معدات وأنظمة الأمن والسلامة والوقاية.

وقال رئيس لجنة ميليبول قطر اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، في بيان، "بينما نستعد لمعرض ومؤتمر ميليبول قطر 2024، فإننا نؤكد التزام قطر باستثمار القدرات التكنولوجية المتقدمة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في عصرنا"، لافتا إلى أن هذا الحدث يعد منصة عالمية تعرض الأدوات والحلول المبتكرة مع تعزيز النقاشات حول أحدث اتجاهات وتقنيات الأمن.

وتتضمن دورة المعرض 2024، مؤتمرا دوليا وندوات أمنية تتناول مجموعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الحرائق والإنقاذ ومعالجة التحديات في حماية المباني المرتفعة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب الوقاية من الحرائق، وتعزيز السلامة والأمن على الطرق.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات بوابة غامضة وملعقة عائمة!.. 6 من أغرب الاكتشافات على سطح المريخ

شركة الكهرباء الوطنية

أخبار محلية "الكهرباء الوطنية" تعقد دورة تدريبية لمتدربين من "الطاقة الفلسطينية"

قصف الاحتلال على الأراضي اللبنانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يدعو سكان النبطية و25 بلدة وقرية إلى إخلائها

الفتى الشهيد ريان إبراهيم السيد (17 عاما)

فلسطين الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: شهيد و4 إصابات واستهداف صحفيين

تعبيرية

اقتصاد محلي سعر ليرة الذهب في الأردن الاثنين

تعبيرية

تكنولوجيا نصائح مثالية لمواجهة مخاطر المعاملات المصرفية عبر الإنترنت

مشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

أخبار محلية زيارة ميدانية لمشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

ترند خيام النازحين تعتلي منصات التواصل .. جثامين الشهداء تفحمت وهم على قيد الحياة



 


الأكثر مشاهدة