الأردن يشارك في معرض ميليبول قطر للأمن الداخلي والدفاع المدني

وتشتمل المشاركة الأردنية في المعرض الذي يقام تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن" لهذا العام، على أجنحة لجهاز الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من الجهات الأخرى الخاصة.
ويشارك في المعرض الذي يقام تحت رعاية أمير قطر، خبراء ومتخصصون في الأمن الداخلي والدفاع المدني من مختلف الدول العربية والأجنبية تحت سقفٍ واحد.
ويعد ميليبول قطر أحد أهم المعارض في مجال الأمن الداخلي والسلامة بالمنطقة، ويجمع صناع السياسات الأمنية العالمية والأكاديميين وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الحلول في مواجهة التهديدات الأمنية برا وبحرا وجوا وفي المجال السيبراني.
ويشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، والتي تستعرض أحدث الابتكارات في معدات وأنظمة الأمن والسلامة والوقاية.
وقال رئيس لجنة ميليبول قطر اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، في بيان، "بينما نستعد لمعرض ومؤتمر ميليبول قطر 2024، فإننا نؤكد التزام قطر باستثمار القدرات التكنولوجية المتقدمة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في عصرنا"، لافتا إلى أن هذا الحدث يعد منصة عالمية تعرض الأدوات والحلول المبتكرة مع تعزيز النقاشات حول أحدث اتجاهات وتقنيات الأمن.
وتتضمن دورة المعرض 2024، مؤتمرا دوليا وندوات أمنية تتناول مجموعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الحرائق والإنقاذ ومعالجة التحديات في حماية المباني المرتفعة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب الوقاية من الحرائق، وتعزيز السلامة والأمن على الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
زيارة ميدانية لمشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل لمدرسة تؤوي النازحين في غزة
-
حسّان لميقاتي: الأردن يقف إلى جانب لبنان ويدعم أمنه وسيادته واستقراره
-
الأمانة تشارك في إطلاق مشروع "الإدارة الحضرية الذكية للمياه"
-
زيادة في مساحات زراعة الصبار في الأردن .. تقرير
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- أسماء
-
استيراد 1.5مليون خلوي خلال 9 شهور
-
بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان