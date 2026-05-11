الأردن يشارك في ندوة إقليمية للاحتفال باليوم العالمي للتمريض والقبالة

الوكيل الإخباري- شارك الأردن، اليوم الاثنين، في ندوة إقليمية نظمها المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض 2026 واليوم العالمي للقبالة 2026.

وحسب بيان للمجلس التمريضي الأردني، فإن الندوة شهدت مشاركة أردنية فاعلة تمثلت بالمجلس والجهات الوطنية المعنية، إلى جانب قيادات صحية وأكاديمية وخبراء وممثلي المؤسسات التمريضية في دول الإقليم، والمجلس التمريضي العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.