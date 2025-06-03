الثلاثاء 2025-06-03 01:49 م
 

الأردن يشارك في ندوة حول الشهادات المصغرة بالرباط

ندوة حول الشهادات المصغرة بالرباط
ندوة حول الشهادات المصغرة بالرباط
 
الثلاثاء، 03-06-2025 12:08 م

الوكيل الإخباري-    شارك وفد أردني في ندوة "الشهادات المصغرة – المهارات والتوظيف" التي نظمها الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، ضمن مبادرة تطوير التعليم العالي في دول الجوار واستضافتها مدينة الرباط في المملكة المغربية، بمشاركة أكثر من 60 خبيرا يمثلون 28 دولة.

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وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، ضم الوفد الأردني الذي يشارك في الندوة التي تختتم فعالياتها اليوم الثلاثاء، مدير مكتب إيراسموس بلس في الأردن الدكتور أحمد أبو الهيجا ورئيس فريق تطوير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود الشياب وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة.


وأوضحت الوزارة، أن المشاركة الأردنية تميزت بتفاعل إيجابي ومداخلات بناءة عكست التزام الأردن بتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة وخبراء الاتحاد الأوروبي.

 
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