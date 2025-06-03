الأردن يشارك في ندوة حول الشهادات المصغرة بالرباط

الوكيل الإخباري- شارك وفد أردني في ندوة "الشهادات المصغرة – المهارات والتوظيف" التي نظمها الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، ضمن مبادرة تطوير التعليم العالي في دول الجوار واستضافتها مدينة الرباط في المملكة المغربية، بمشاركة أكثر من 60 خبيرا يمثلون 28 دولة.

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وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، ضم الوفد الأردني الذي يشارك في الندوة التي تختتم فعالياتها اليوم الثلاثاء، مدير مكتب إيراسموس بلس في الأردن الدكتور أحمد أبو الهيجا ورئيس فريق تطوير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود الشياب وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة.