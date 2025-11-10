الإثنين 2025-11-10 06:53 م
 

الأردن يشارك في ورشة عمل رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الثقافية

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 10-11-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في ورشة عمل رفيعة المستوى حول "الدبلوماسية الثقافية"، نظمتها جامعة الدول العربية اليوم الاثنين بمقرها بالقاهرة، بمشاركة ممثلي المندوبيات الدائمة وعدد من الخبراء والمختصين.

اضافة اعلان


وركزت الورشة، التي مثّل الأردن فيها المستشار الإعلامي في المندوبية الدائمة لدى الجامعة الدكتور علاء الزيود، على تعزيز وتنمية القدرات الدبلوماسية في المجال الثقافي، وتأصيل المفاهيم المتصلة بالدبلوماسية الثقافية وأدوارها وأدواتها، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بدور القوة الناعمة في رسم السياسات الخارجية، وما تمثله الثقافة من ركيزة أساسية للأمن المشترك والتفاهم الدولي.


وناقش المشاركون في أعمال الورشة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية على آليات التمثيل الثقافي، واستعرضوا المقومات اللازمة للممثل الدبلوماسي والثقافي ليكون قادراً على التواصل المؤثر والفعّال في ظل هذه المتغيرات.


وأكدوا أهمية الاستثمار في العناصر غير المادية للقوة، وتوظيف الإرث الحضاري، في خدمة القضايا العربية وتعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية عبر الهوية والثقافة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

عربي ودولي أميركا تلغي أكثر من 1500 رحلة طيران في يوم واحد

ب

تكنولوجيا 7 دعاوى قضائية ضد ChatGPT تتهمه بالتحريض على الانتحار

ي

أخبار محلية "الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية

ب

أسواق ومال مؤشر "نيكي" الياباني يرتفع أكثر من 1%

الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

أخبار محلية الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"

رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"

ل

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط توقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عربي ودولي خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة