الأردن يشارك في ورشة عمل رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الثقافية

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في ورشة عمل رفيعة المستوى حول "الدبلوماسية الثقافية"، نظمتها جامعة الدول العربية اليوم الاثنين بمقرها بالقاهرة، بمشاركة ممثلي المندوبيات الدائمة وعدد من الخبراء والمختصين.

وركزت الورشة، التي مثّل الأردن فيها المستشار الإعلامي في المندوبية الدائمة لدى الجامعة الدكتور علاء الزيود، على تعزيز وتنمية القدرات الدبلوماسية في المجال الثقافي، وتأصيل المفاهيم المتصلة بالدبلوماسية الثقافية وأدوارها وأدواتها، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بدور القوة الناعمة في رسم السياسات الخارجية، وما تمثله الثقافة من ركيزة أساسية للأمن المشترك والتفاهم الدولي.



وناقش المشاركون في أعمال الورشة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية على آليات التمثيل الثقافي، واستعرضوا المقومات اللازمة للممثل الدبلوماسي والثقافي ليكون قادراً على التواصل المؤثر والفعّال في ظل هذه المتغيرات.