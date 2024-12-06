 
السبت 2024-12-07 12:03 ص
 

الأردن يشكل خلية أزمة من 6 جهات لمتابعة الأحداث في سوريا

العلم الاردني
العلم الاردني
الجمعة، 06-12-2024 11:19 م

الوكيل الإخباري-  اكدت وزارة الخارجية الأردنية أنه تم تشكيل خلية أزمة وطنية من جميع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية للعمل على إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في الجمهورية العربية السورية وتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام و بأسرع وقت ممكن.

اضافة اعلان

 

واشارت بأن خلية الأزمة تتكون من القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية ودائرة المخابرات العامة ووزارة الداخلية ومركز الأزمات ومديرية الأمن العام

 

وكانت قد دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا إلى مغادرة الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وحرصاً على سلامة المواطنين.

 

واضافت الوزارة انها  تتابع من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في دمشق أوضاع الأردنيين الموجودين في سوريا، مؤكداً أنهم جميعاً بخير.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك

خلال الافتتاح

أخبار محلية يتسع لـ1500 مصلٍ.. افتتاح مسجد عطاء الهرفي البلوي في الزرقاء

المهندس محمد المعايعة

أخبار محلية المعايعة نائباً لرئيس منظمة هيئات الطاقة والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط

العلم الاردني

أخبار محلية الأردن يشكل خلية أزمة من 6 جهات لمتابعة الأحداث في سوريا

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يدعو مواطنيه لمغادرة سوريا بأقرب وقت ممكن

الصفدي و غوتيريش

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة والتوصل لحل سياسي في سوريا

تعبيرية

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن العراق

تعبيرية

طب وصحة هذا النوع من الشوكولاتة يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 21%



 




الأكثر مشاهدة