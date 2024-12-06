الأردن يشكل خلية أزمة من 6 جهات لمتابعة الأحداث في سوريا

الوكيل الإخباري- اكدت وزارة الخارجية الأردنية أنه تم تشكيل خلية أزمة وطنية من جميع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية للعمل على إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في الجمهورية العربية السورية وتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام و بأسرع وقت ممكن.

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واشارت بأن خلية الأزمة تتكون من القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية ودائرة المخابرات العامة ووزارة الداخلية ومركز الأزمات ومديرية الأمن العام

وكانت قد دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا إلى مغادرة الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وحرصاً على سلامة المواطنين.

