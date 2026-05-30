السبت 2026-05-30 11:52 م

الأردن يطبق تعليمات جديدة للحد من الترويج لمنتجات التبغ

الوكيل الإخباري-   قال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، غيث عويس، السبت، إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ نهائيًا في المحالّ، وإخفائها خلف ستار أسود أو داخل خزانة مغلقة.اضافة اعلان


وأضاف عويس أن 38% من المدخنين في الأردن بدأوا التدخين قبل سن 18 عامًا، وأن نسبة التدخين لدى الكبار وصلت إلى 51% في الأردن، مشيرًا إلى أن التأثر بالأهل وتقليدهم في التدخين يُعدّ أحد أهم أسباب إقدام الأطفال على تجربة التدخين.

وأضاف عويس أن سهولة الحصول على منتجات التبغ والترويج لها تُسهم في زيادة معدلات التدخين، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تطبق قانون الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال تنفيذ حملات تفتيشية لرصد المخالفات، بالإضافة إلى إقامة حملات توعوية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار عويس إلى وجود عيادات للإقلاع عن التدخين، بلغ عددها 31 عيادة، واستقبلت قرابة 21 ألف مراجع خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن نسبة الإقلاع عن التدخين بين المراجعين وصلت إلى 16%.
 
 


