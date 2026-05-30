الأردن يطبق تعليمات جديدة للحد من الترويج لمنتجات التبغ

وأضاف عويس أن 38% من المدخنين في الأردن بدأوا التدخين قبل سن 18 عامًا، وأن نسبة التدخين لدى الكبار وصلت إلى 51% في الأردن، مشيرًا إلى أن التأثر بالأهل وتقليدهم في التدخين يُعدّ أحد أهم أسباب إقدام الأطفال على تجربة التدخين.
وأضاف عويس أن سهولة الحصول على منتجات التبغ والترويج لها تُسهم في زيادة معدلات التدخين، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تطبق قانون الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال تنفيذ حملات تفتيشية لرصد المخالفات، بالإضافة إلى إقامة حملات توعوية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار عويس إلى وجود عيادات للإقلاع عن التدخين، بلغ عددها 31 عيادة، واستقبلت قرابة 21 ألف مراجع خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن نسبة الإقلاع عن التدخين بين المراجعين وصلت إلى 16%.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الزرقاء تنفذ حملة شاملة لتنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي
-
بلدية الكفارات تتعامل مع عشرات البلاغات وتكثّف حملاتها البيئية والصحية في العيد
-
بلدية الوسطية ترفع 315 طنًا من النفايات خلال عطلة العيد
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدًا
-
مدرب النشامى: مواجهة سويسرا فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات أوروبية قوية
-
بلدية برما تكثّف حملات النظافة في مختلف مناطقها خلال عطلة العيد
-
مجلس الخدمات المشتركة في عجلون يواصل حملات النظافة المكثفة في المواقع السياحية
-
أمانة عمّان: البدء بإزالة وتنظيف مواقع بيع الأضاحي