الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لمواجهة المخاطر المناخية

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني لإدارة الأزمات ووزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات لتعزيز الجاهزية وإدارة المخاطر في الأردن في البحر الميت، ضمن الجهود الوطنية لمواجهة آثار التحديات المناخية ومخاطر الفيضانات.





وقال نائب سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، إن البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات يركز على إعداد خطط شاملة للحد من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات من خلال تطوير خرائط دقيقة للفيضانات المفاجئة، خاصة في ظل التغير المناخي وتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة.



وأوضح أن تنفيذ البرنامج يتم بالتنسيق مع وزارة المياه والري والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الدراسة شملت في مرحلتها الأولى منطقة العقبة، وفي مرحلتها الثانية وادي زرقاء ماعين، على أن تشمل المراحل اللاحقة باقي مناطق المملكة، بما يسهم في دعم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.



من جهتها، أكدت مديرة مكتب التعاون في السفارة السويسرية، السيدة إيلين هوفستيتر، أن اختتام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الأردني–السويسري لرسم خرائط الفيضانات يمثل محطة مهمة لتعزيز قدرة الأردن على إدارة المخاطر وحماية المجتمعات والبنية التحتية في ظل التغير المناخي.



وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التقني، بل يهدف إلى تعزيز السلامة والصمود والحوكمة المستدامة للمياه، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى أسهمت في بناء إطار وطني للحوكمة والتنسيق، وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين جمع وإدارة البيانات، إضافة إلى دعم سلامة السدود الحيوية.



وأكدت هوفستيتر استمرار دعم سويسرا للمرحلة المقترحة الثانية لتوسيع نطاق استخدام الخرائط ودمجها في التخطيط الوطني عبر مختلف القطاعات.



من جانبه، ثمن أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، دعم الوكالة السويسرية للتنمية، مشيرًا إلى أن الدراسة توفر مرجعية علمية لتخطيط المدن، وتعزز الفهم الشمولي لمخاطر الفيضانات، وتدعم أنظمة الإنذار المبكر والتخطيط للإدارة المتكاملة للمخاطر من خلال إنتاج خرائط تغطي مختلف مناطق المملكة.



وحضر إطلاق البرنامج أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومحافظ مادبا حسن الجبور، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، ومدير عام المركز الجغرافي الملكي العميد المهندس معمر حدادين، والعقيد شادي الحلو، والمقدم خالد عبيدات من مديرية الأمن العام، ومندوب أمانة عمان الكبرى المهندس نبيل الجريري.

