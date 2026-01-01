الخميس 2026-01-01 03:49 م

الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لسويسرا

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وزارة الخارجية
الخميس، 01-01-2026 03:07 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق بضحايا حادثة حريق منتجع تزلّج في سويسرا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب سويسرا في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


