الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لسويسرا

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق بضحايا حادثة حريق منتجع تزلّج في سويسرا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

