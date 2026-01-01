الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لسويسرا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب سويسرا في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
