الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية نيجيريا الاتحاديّة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت بلدة موكوا في ولاية نيجر، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والمفقودين.

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