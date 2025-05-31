الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحاديّة ، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا السلامة للمفقودين.
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