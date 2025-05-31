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الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
السبت، 31-05-2025 09:58 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية نيجيريا الاتحاديّة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت بلدة موكوا في ولاية نيجر، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا والمفقودين.

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‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحاديّة ، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا السلامة للمفقودين.

 
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