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الأردن يعرب عن تضامنه مع قطر

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالاً هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وبحث الوزيران سب
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 22-06-2026 04:01 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامن الأردن مع دولة قطر الشقيقة جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيق في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.

 
 


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