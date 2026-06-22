الأردن يعرب عن تضامنه مع قطر

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيق في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
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