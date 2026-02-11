الأردن يعرض نموذجًا متقدمًا لإدارة المياه في محفل دولي بالكويت

وجاءت المشاركة الأردنية ضمن منصة حوار دولية ركزت على صياغة توجهات مستقبلية لتعزيز أمن المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تطوير البيئة التمكينية لمشاريع المياه، وتسريع الاستثمار في تقنيات التحلية وإعادة الاستخدام، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال المائدة المستديرة، طرح الأمين العام لسلطة وادي الأردن فكرتين لمشاريع مستقبلية؛ الأولى تتمثل في مشروع التقنيات المبتكرة لتعظيم الاستفادة من مياه سد الكرامة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة ويرفع قدرتها على دعم الاستخدامات الزراعية والتنموية في الأغوار.
أما الفكرة الثانية فتتمثل في مشروع منفصل يهدف إلى استدامة تزويد المياه الزراعية في الأغوار وتلبية احتياجات الشركات الصناعية، عبر تطوير نماذج مرنة لإدارة الموارد المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية ومصادر إضافية، لدعم البيئة الاستثمارية الجاذبة والقائمة على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المهندس هشام الحيصة أن الأردن، وبخاصة وادي الأردن والأغوار، يمثل نموذجًا عمليًا لإدارة المياه تحت ظروف الشح، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى حلول مبتكرة قائمة على التكامل بين التكنولوجيا والتمويل والشراكات الاستراتيجية، بما ينسجم مع التوجهات الدولية نحو مشاريع قابلة للاستثمار ومستدامة.
كما شارك م. الحيصة ضمن جلسة رفيعة المستوى ناقشت دور الحكومات في تمكين مشاريع المياه القابلة للتمويل، حيث تم تبادل الرؤى حول الأطر التنظيمية وآليات تقليل المخاطر ونماذج الشراكة، بما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع المياه.
وأشار إلى أن المشاركة أسهمت في بناء توافقات أولية مع شركاء دوليين لمواصلة الحوار وتطوير الأفكار المطروحة ضمن مسار استراتيجي يهدف إلى تحويلها إلى مشاريع مستقبلية.
