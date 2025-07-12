الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو

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الوكيل الإخباري- سلّم الأردن مفاتيح التشفير العامة الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك في حفل خاص أُقيم بمقر المنظمة في مدينة مونتريال الكندية، وفقًا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة السبت، في بيان لها، إن السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، مثّلت الأردن خلال حفل مراسم تسليم شهادة تصديق جهة الإصدار (CSCA) الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني لمركز التصديق الإلكتروني التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بحضور نائب مدير أمن وتسهيلات الطيران في المنظمة سيلفان ليفوير، وعدد من العاملين في مركز التصديق الإلكتروني.



وأكد وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات، أن تحميل الشهادة على الخوادم الخاصة بالمنظمة سيُتيح استخدامها من قبل الدول الأعضاء في دليل المفاتيح العامة (PKD)، للتحقق من الجوازات الإلكترونية، وتعزيز وسائل التحقق الآلي والمباشر من صحة جوازات السفر الإلكترونية، وتسهيل إجراءات المرور لحامليها عبر المنافذ الحدودية للدول المشاركة في دليل المفاتيح العامة.



وأضاف سميرات أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز التحوّل الرقمي، وتقديم خدمات حكومية رقمية وفق أعلى المعايير الدولية.



ويُشار إلى أن الأردن، ممثلًا بوزارة الداخلية، قد انضم رسميًا العام الحالي إلى دليل المفاتيح العامة التابع لمنظمة (الإيكاو).



ويأتي تسليم مفاتيح التشفير العامة الخاصة بجواز السفر الإلكتروني الأردني استكمالًا للجهود الوطنية في إنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني.