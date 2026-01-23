الجمعة 2026-01-23 07:57 م

الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للاجئين

الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للاجئين
الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للاجئين
 
الجمعة، 23-01-2026 07:15 م
الوكيل الإخباري-  ضمن إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتعزيز استقرار اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن آلاف العائلات اللاجئة في مخيم الأزرق باتت تتمتع بالكهرباء على مدار الساعة ولأول مرة منذ تأسيس المخيم.اضافة اعلان


وأوضح طه أن هذا الإنجاز تحقق من خلال مشروع موزعات الطاقة، الذي نُفذ بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية وشركاء المفوضية، وأسهم في إدخال نظام أكثر عدالة وكفاءة في إدارة الكهرباء داخل المخيم، بما يضمن تزويد الأسر بالطاقة بشكل مستمر وفق احتياجاتها اليومية.

وأضاف أن المشروع انعكس إيجابًا على مختلف مناحي الحياة داخل المخيم، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية، حيث بات بإمكان الطلبة الدراسة بعد غروب الشمس، واستمرار عمل الأجهزة الطبية دون انقطاع، إلى جانب تعزيز شعور الأمان وتحسين ظروف العيش الكريم للأسر.

وأشار إلى أن الأردن، ومن خلال ربط المخيم بالشبكة الكهربائية الوطنية، أسهم في رفع موثوقية التزويد الكهربائي، بعد أن كانت الكهرباء متاحة سابقًا لحد أقصى لا يتجاوز 15 ساعة يوميًا، الأمر الذي أثر سلبًا على الحياة اليومية للاجئين.

وبيّن أن نحو 2000 عائلة تضم أكثر من 10,500 لاجئ تستفيد حاليًا من الكهرباء على مدار الساعة، ضمن منظومة طاقة تعتمد على محطات الطاقة الشمسية في المخيم ومحطة جنوب عمّان الشمسية، إضافة إلى الاستفادة من مشروع الممر الأخضر، الممول من البنك الأوروبي للاستثمار، لدعم دمج الطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية.

وأكد طه أن المفوضية، بالتعاون مع الجهات الأردنية وشركة توزيع الكهرباء (EDCO)، تواصل العمل على توسيع مشروع موزعات الطاقة ليشمل عددًا أكبر من الأسر، بما يرسخ دور الأردن في دعم اللاجئين وتوفير خدمات أساسية مستدامة داخل المخيم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهناندة يشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لاتحاد الجامعات العربية في طرابلس

أخبار محلية الهناندة يشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لاتحاد الجامعات العربية في طرابلس

مصرع 159 شخصًا في فيضانات اجتاحت جنوب إفريقيا

عربي ودولي مصرع 159 شخصًا في فيضانات اجتاحت جنوب إفريقيا

بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

عربي ودولي بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للاجئين

أخبار محلية الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للاجئين

"الأونروا": هدم إسرائيل مبانينا بالقدس تحدٍ صارخ ومتعمد للقانون الدولي

فلسطين "الأونروا": هدم إسرائيل مبانينا بالقدس تحدٍ صارخ ومتعمد للقانون الدولي

بيان شديد اللهجة صادر عن عائلة الراحل عبدالحليم حافظ

فن ومشاهير بيان شديد اللهجة صادر عن عائلة الراحل عبدالحليم حافظ

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

مستشفى المقاصد يعالج 453 مريضًا في يوم طبي مجاني بلواء ذيبان

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 453 مريضًا في يوم طبي مجاني بلواء ذيبان



 






الأكثر مشاهدة