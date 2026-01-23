الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للاجئين

07:15 م

الوكيل الإخباري- ضمن إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتعزيز استقرار اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن آلاف العائلات اللاجئة في مخيم الأزرق باتت تتمتع بالكهرباء على مدار الساعة ولأول مرة منذ تأسيس المخيم.





وأوضح طه أن هذا الإنجاز تحقق من خلال مشروع موزعات الطاقة، الذي نُفذ بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية وشركاء المفوضية، وأسهم في إدخال نظام أكثر عدالة وكفاءة في إدارة الكهرباء داخل المخيم، بما يضمن تزويد الأسر بالطاقة بشكل مستمر وفق احتياجاتها اليومية.



وأضاف أن المشروع انعكس إيجابًا على مختلف مناحي الحياة داخل المخيم، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية، حيث بات بإمكان الطلبة الدراسة بعد غروب الشمس، واستمرار عمل الأجهزة الطبية دون انقطاع، إلى جانب تعزيز شعور الأمان وتحسين ظروف العيش الكريم للأسر.



وأشار إلى أن الأردن، ومن خلال ربط المخيم بالشبكة الكهربائية الوطنية، أسهم في رفع موثوقية التزويد الكهربائي، بعد أن كانت الكهرباء متاحة سابقًا لحد أقصى لا يتجاوز 15 ساعة يوميًا، الأمر الذي أثر سلبًا على الحياة اليومية للاجئين.



وبيّن أن نحو 2000 عائلة تضم أكثر من 10,500 لاجئ تستفيد حاليًا من الكهرباء على مدار الساعة، ضمن منظومة طاقة تعتمد على محطات الطاقة الشمسية في المخيم ومحطة جنوب عمّان الشمسية، إضافة إلى الاستفادة من مشروع الممر الأخضر، الممول من البنك الأوروبي للاستثمار، لدعم دمج الطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية.



وأكد طه أن المفوضية، بالتعاون مع الجهات الأردنية وشركة توزيع الكهرباء (EDCO)، تواصل العمل على توسيع مشروع موزعات الطاقة ليشمل عددًا أكبر من الأسر، بما يرسخ دور الأردن في دعم اللاجئين وتوفير خدمات أساسية مستدامة داخل المخيم.

