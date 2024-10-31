الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات

11:25 م

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الوكيل الإخباري- عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن أحر التعازي بضحايا الفيضانات في مملكة إسبانيا الصديقة وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين. اضافة اعلان





وقال الصفدي في تغريدة له عبر منصة "إكس" مساء الخميس "اتصلت بوزير الخارجية الإسباني، وأكدت تضامن المملكة مع إسبانيا في مواجهة هذا المصاب، واستعداد الأردن بتوجية من جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم أي مساعدة ممكنة".



وارتفعت حصيلة الفيضانات في جنوب شرق إسبانيا هذا الأسبوع إلى 158 قتيلا الخميس، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.



ومن بين القتلى، لقي 155 حتفهم في منطقة فالنسيا السياحية وحدها؛ إذ اجتاحتها سيول من الوحل مساء الثلاثاء وليل الثلاثاء الأربعاء. وقضى شخصان آخران في منطقة كاستيا لا مانتشا المجاورة، وثالث في الأندلس.