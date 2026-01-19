الأردن يعزي إسبانيا

11:45 ص

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا حادثة تصادم قطارين جنوب إسبانيا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إسبانيا في مُصابها الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

