الأردن يعزي إسبانيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا حادثة تصادم قطارين جنوب إسبانيا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إسبانيا في مُصابها الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


