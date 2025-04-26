الأردن يعزي إيران بضحايا انفجار ميناء بندر عباس

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
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