الأردن يعزي إيران بضحايا انفجار ميناء بندر عباس

10:26 م

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا ومئات الإصابات. اضافة اعلان





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.