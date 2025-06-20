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الأردن يعزي البرازيل بضحايا الأمطار الغزيرة

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أرشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بضحايا الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا وحدوث أضرار مادية جسيمة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.
 
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