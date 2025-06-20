الأردن يعزي البرازيل بضحايا الأمطار الغزيرة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا.
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