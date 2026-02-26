الخميس 2026-02-26 04:45 م

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب البرازيل، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
 
 


