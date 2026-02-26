الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب البرازيل، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة الترخيص
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
الجامعة الهاشمية تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة عالمية
-
أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول
-
تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني
-
الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac
-
مهلة قانونية لحزبي العمال وجبهة العمل الإسلامي لتعديل أنظمتهما
-
أمانة عمّان تتلف نحو 5 آلاف لتر من العصائر غير الصالحة في أسبوع