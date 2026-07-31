الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس.

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