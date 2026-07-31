الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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