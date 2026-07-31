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الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الجمعة، 31-07-2026 03:43 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


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