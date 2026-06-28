الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

03:21 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة مروحيّة تابعة لشركة أرامكو، في رأس تنورة في المملكة العربية السعودية. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.





