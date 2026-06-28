الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.
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