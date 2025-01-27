الأردن يعزي السودان

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بجمهورية السودان الشقيقة، والذي أسفر عن وقوع وإصابة العشرات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الاستهداف الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.