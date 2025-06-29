الأردن يعزي السودان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُعربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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