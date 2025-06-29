الأردن يعزي السودان

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية السودان الشقيق، بحادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُعربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.