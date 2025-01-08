الأردن يعزي الصين بضحايا الزلزال

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوب غرب الصين، أمس الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.