الأردن يعزي الصين بضحايا الزلزال

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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