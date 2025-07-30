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الأردن يعزي الصين بضحايا الفيضانات في بكين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 30-07-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، بضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في العاصمة بكين، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات، وإجلاء آلاف الأشخاص.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح السفير القضاة أن المواطنين الأردنيين المُقيمين والموجودين في جمهورية الصين الشعبية الصديقة جميعهم بخير، وأكّد عدم وجود إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين الموجودين في منطقة الفيضانات إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الصينية.
 
 
gnews

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