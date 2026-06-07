الأردن يعزي العراق بضحايا الحادث المروري في محافظة ذي قار

10:00 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع في محافظة ذي قار. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب العراق الشقيق في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





