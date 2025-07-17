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الأردن يعزي العراق

علم العراق
العراق
 
الخميس، 17-07-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة بضحايا حريق مركز تجاري في مدينة الكوت شرق العراق، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 
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