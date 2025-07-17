الأردن يعزي العراق

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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