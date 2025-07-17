الأردن يعزي العراق

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة بضحايا حريق مركز تجاري في مدينة الكوت شرق العراق، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.

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