الأردن يعزي الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية

الوكيل الإخباري- أعربت المملكة اليوم الأحد، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة الكويت الشقيقة باستشهاد اثنين من  منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء مهامهم الوطنية. اضافة اعلان


‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع الكويت الشقيقة، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها و سلامة مواطنيها.
 
 


