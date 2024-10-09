الأردن يعزي الكويت

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وعائلته.
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