 
الأربعاء 2024-10-09 10:32 م
 

الأردن يعزي الكويت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 09-10-2024 09:47 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، بسقوط طائرة مقاتلة تابعة للقوة الجوية الكويتية، اليوم، وارتقاء قائدها، أثناء قيامه بمهام تدريبية شمال الكويت.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وعائلته.
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة من الفيديو

أخبار محلية الامن العام يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الفتاة وسائق التكسي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يعزي الكويت

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يحذر المجتمع الدولي من استمرار السماح لإسرائيل انتهاك القوانين الدولية

ميناء حيفا

فلسطين قتيلان إسرائيليان بقصف صاروخي على مستوطنة كريات شمونة

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة تحذر من تزايد الأزمة الإنسانية في لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 120 مليون دولار

قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اغتالت شبانا داخل مركبة

فلسطين قوات خاصة للاحتلال تغتال 4 فلسطينيين بالضفة

الملك خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

أخبار محلية الملك يؤكد لوزير الخارجية البريطاني ضرورة خفض التصعيد بالإقليم



 


الأكثر مشاهدة