الأردن يعزي الكويت

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، بسقوط طائرة مقاتلة تابعة للقوة الجوية الكويتية، اليوم، وارتقاء قائدها، أثناء قيامه بمهام تدريبية شمال الكويت. اضافة اعلان





‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وعائلته.