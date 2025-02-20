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الأردن يعزي الكويت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 20-02-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، إثر ارتقاء اثنين من منتسبي قواتها المسلحة وإصابة آخرين، أثناء قيامهم بتنفيذ تمارين رماية ليلية بالذخيرة الحيّة.

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‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التّعزية والمواساة لأُسرتَي الشّهيدين وعائلاتهما، وتمنيات الشّفاء العاجل للمصابين.

 
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