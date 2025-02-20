الأردن يعزي الكويت

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، إثر ارتقاء اثنين من منتسبي قواتها المسلحة وإصابة آخرين، أثناء قيامهم بتنفيذ تمارين رماية ليلية بالذخيرة الحيّة.

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