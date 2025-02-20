الأردن يعزي الكويت

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التّعزية والمواساة لأُسرتَي الشّهيدين وعائلاتهما، وتمنيات الشّفاء العاجل للمصابين.
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