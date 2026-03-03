الأردن يعزي الكويت

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن ووقوفه الكامل مع الكويت، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على سلامة مواطنيها وأمنها واستقرارها.
وأعربت الوزارة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
