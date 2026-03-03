الثلاثاء 2026-03-03 11:22 ص

الأردن يعزي الكويت

الثلاثاء، 03-03-2026 10:23 ص
الوكيل الإخباري-    أعربت المملكة اليوم عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة الكويت الشقيقة باستشهاد اثنين من مُنتسِبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية. اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن ووقوفه الكامل مع الكويت، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على سلامة مواطنيها وأمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
 
 


