الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب المملكة المغربية، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
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