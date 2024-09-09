 
الإثنين 2024-09-09 01:50 م
 
 

الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

وزارة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الإثنين، 09-09-2024 01:06 م
الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الرعدية الغزيرة في عدد من الأقاليم في جنوب المغرب، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب المملكة المغربية، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة السهر يزيد محيط الخصر ويقود إلى السكري

وزارة

أخبار محلية الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. نشر نتائج الانتخابات الأولية الكترونيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العدل وسفير مملكة البحرين يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أرشيفية

خاص بالوكيل 166 مرشحة عبر الكوتا.. و24 يخضن الانتخابات تنافسا

جانب من الحوارية

شؤون برلمانية العين ناصر الدين: المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية جزء أساس من المواطنة الحقيقية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية وزيرة التنمية تستقبل بعثة منظمة المرأة العربية لمراقبة الانتخابات

ماهز الجازي

أخبار محلية بيان صادر عن قبيلة الحويطات حول "عملية الجسر "



 


الأكثر مشاهدة