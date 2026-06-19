الأردن يعزي النيجر

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان: تحويل محطة شرق عمان التحويلية إلى النظام المغلق بالكامل العام المقبل
-
أمانة عمان: إطلاق حملة للتوعية بمخاطر التدخين
-
الصفدي وكبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية
-
وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ"أردننا جنة" خلال 3 أشهر
-
معالجة 410 مرضى في يوم طبي مجاني لمستشفى المقاصد بالمفرق
-
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف "كيو إس"
-
اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان