الأردن يعزي النيجر

11:57 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





