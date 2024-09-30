الأردن يعزي الهند بضحايا الفيضانات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
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