الأردن يعزي الهند بضحايا الفيضانات

11:18 م

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق في إقليم غرب البنغال، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات وفقدان آخرين. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.