الأردن يعزي الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأميركية، بضحايا الفيضانات التي وقعت على طول نهر "غوادالوبي" في ولاية تكساس، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمفقودين.

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