الأردن يعزي الولايات المتحدة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية في هذا المصاب الأليم، مُعربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا السلامة للمفقودين.
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