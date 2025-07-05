السبت 2025-07-05 10:19 م
 

الأردن يعزي الولايات المتحدة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 05-07-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأميركية، بضحايا الفيضانات التي وقعت على طول نهر "غوادالوبي" في ولاية تكساس، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمفقودين.

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية في هذا المصاب الأليم، مُعربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا السلامة للمفقودين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عجلون

أخبار محلية انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية

أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة

أخبار محلية حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة

العاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يعزي الولايات المتحدة

الزرقاء

أخبار محلية الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد

غزة

فلسطين إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات تتعلق بالهدنة في غزة

تعبيرية

أخبار محلية ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها

هيئة شباب كلنا الأردن

أخبار محلية جلسة حول تعزيز الحوار بين الشباب وقادة الرأي



 
 





الأكثر مشاهدة