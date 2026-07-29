الأردن يعزي اليابان بضحايا الزلزال

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
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