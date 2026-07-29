الأربعاء 2026-07-29 12:09 م

الأردن يعزي اليابان بضحايا الزلزال

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:56 ص
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، مُعرِبًا عن أصدق  التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
 
 


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