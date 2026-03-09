الأردن يعزي باستشهاد اثنين من مُنتسِبي القوات المسلحة الإماراتية

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربةً عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الشهيدين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي
-
الأمير مرعد بن رعد يزور مصابين عسكريين في إربد
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
"سلطة العقبة" تعلن عن حزمة من الحوافز الاستثمارية والتنظيمية
-
الملك: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة
-
الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند
-
رئيس الوزراء يوجه بمراقبة الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات لمنع الاحتكار