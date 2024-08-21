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الأردن يعزي باكستان بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في إيران

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 21-08-2024 08:59 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

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وأكد الناطق الرسمي باسم السفارة السفير د. سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، معرباً  عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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