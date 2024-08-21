الأردن يعزي باكستان بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في إيران

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

اضافة اعلان