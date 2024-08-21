الأردن يعزي باكستان بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في إيران

وأكد الناطق الرسمي باسم السفارة السفير د. سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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