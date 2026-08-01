الأردن يعزي باكستان وسلطنة عُمان بضحايا حوادث مأساوية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب باكستان، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
كما أعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة بوفاة مواطنة عُمانية في الانهيار الثلجي.
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