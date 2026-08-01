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الأردن يعزي باكستان وسلطنة عُمان بضحايا حوادث مأساوية

الأردن يعزي باكستان وسلطنة عُمان بضحايا حوادث مأساوية
الأردن يعزي باكستان وسلطنة عُمان بضحايا حوادث مأساوية
 
السبت، 01-08-2026 12:25 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا الانفجار الذي وقع في منجم للفحم في إقليم بلوشستان، والانهيار الثلجي في جبل برود بيك في باكستان.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب باكستان، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.

كما أعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة بوفاة مواطنة عُمانية في الانهيار الثلجي.
 
 


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