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الأردن يعزي باكستان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الخميس، 06-03-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أمنية في إقليم خيبربختونخوا شمال غربي باكستان، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
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