الأردن يعزي بضحايا حريق مدرسة في كينيا

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة، بضحايا حريق مدرسة في وسط كينيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين. اضافة اعلان





‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.