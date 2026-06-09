الأردن يعزي بضحايا زلزال الفلبين

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





