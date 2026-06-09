الأردن يعزي بضحايا زلزال الفلبين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
تصريح صادر عن مدير العمليات البرية في القوات المسلحة الأردنية
-
جامعة تؤخر دوام طلبتها وكادرها في أيام مباريات المنتخب بكأس العالم
-
الأردن.. توقع ارتفاع مستوى المعيشة وانتعاش الاقتصاد بعد زيادة الرواتب
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني هاني
-
الخضير: دراسة لإقامة مهرجان جرش أكثر من دورة خلال العام
-
الاتحاد الآسيوي: منتخب النشامى يتطلع لصناعة إرثه الخاص في المونديال
-
وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد
-
جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تفتح باب الانضمام إلى فريق المقيمين