الأردن يعزي بلجيكا بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
