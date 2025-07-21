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الأردن يعزي بنغلاديش بضحايا حادث تحطم طائرة تدريب

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 05:41 م
الوكيل الإخباري-  أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية ‎بنغلاديش الشعبية الصديقة بضحايا حادث تحطّم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي في حرم جامعي في العاصمة دكا، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.اضافة اعلان

 
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية  ‎بنغلاديش الشعبية الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
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