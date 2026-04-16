الخميس 2026-04-16 01:18 ص

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادث إطلاق نار في إحدى المدارس

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الخميس، 16-04-2026 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية التركية بضحايا حادث إطلاق نار في إحدى المدارس جنوب البلاد.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب تركيا، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


