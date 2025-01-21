الأردن يعزي تركيا

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، بضحايا حريق في مدينة بولو شمال غرب تركيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .