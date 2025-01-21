الأردن يعزي تركيا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .
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