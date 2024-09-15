الأردن يعزي جمهورية مصر

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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