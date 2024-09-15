الأردن يعزي جمهورية مصر

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق في محافظة الشرقية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.