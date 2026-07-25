الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور - دمشق، وأدّى إلى وفاة وإصابة العشرات.

اضافة اعلان