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الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
السبت، 25-07-2026 03:21 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور - دمشق، وأدّى إلى وفاة وإصابة العشرات.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


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