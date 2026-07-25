الأردن يعزي سوريا بضحايا الحادث المروري

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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