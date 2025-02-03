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الأردن يعزي سوريا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الإثنين، 03-02-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، التفجير الذي وقع في مدينة منبج في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
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