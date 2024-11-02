الأردن يعزي صربيا بوقوع ضحايا إثر حادث انهيار سقف محطة قطارات

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة، إثر حادث انهيار جزء من سقف محطة القطار في مدينة نوفي ساد شمالي صربيا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.