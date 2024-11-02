الأردن يعزي صربيا بوقوع ضحايا إثر حادث انهيار سقف محطة قطارات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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