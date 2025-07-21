الأردن يعزي فيتنام بضحايا غرق قارب

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
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