الأردن يعزي فيتنام بضحايا غرق قارب

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة بضحايا غرق قارب بسبب الأحوال الجوية السيئة، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.